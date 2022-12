Coupe du monde : la Corée du Sud rencontre le Brésil

Photo : YONHAP News

Tous les préparatifs sont terminés. L’équipe nationale de football de la Corée du Sud est prête à rencontrer, tôt mardi matin, le Brésil à Doha, au Qatar, en huitième de finale de la Coupe du monde 2022.En battant dans la nuit de vendredi à samedi les Portugais, 2 à 1, les guerriers de Taegeuk ont réussi à figurer parmi les 16 meilleures sélections au Mondial. C’est une première depuis l’édition 2010 en Afrique du Sud. Bien que la rencontre ait débuté à minuit pour finir à 2h du matin, les Diables rouges sont restés debout pour soutenir Son Heung-min et ses coéquipiers qui ont tout donné pour la victoire.Le prochain match s’annonce pourtant très difficile. En effet, la « Seleção » figure au premier rang du classement Fifa et est considérée comme un des favoris de la compétition. Qu’importe, les amateurs de ballon rond passeront une nuit blanche ou se réveilleront tôt, à 4h du matin, pour regarder la rencontre et crier une fois de plus Dae-han-min-guk.