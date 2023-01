Le chef du Pentagone s’envole le 29 janvier pour la Corée du Sud et les Philippines

Photo : YONHAP News

On connaît maintenant la date exacte de départ du secrétaire américain à la Défense pour la Corée du Sud et les Philippines. Ce sera le 29 janvier, heure de Washington. C’est ce qu’a annoncé la porte-parole adjointe Sabrina Singh lors d’un point de presse.Interrogée sur les sujets à aborder lors des discussions entre Lloyd Austin et ses interlocuteurs de Séoul, elle a affirmé croire que son patron soulignera l’engagement des Etats-Unis envers la défense de la région, sans donner pour autant plus de précisions. Elle s’est aussi refusé à répondre à la question de savoir si Austin sera reçu par le président Yoon Suk-yeol.Cela dit, on savait déjà que le chef du Pentagone avait des rendez-vous programmés avec le chef de l’Etat sud-coréen et son ministre de la Défense Lee Jong-sup.Son nouveau déplacement au pays du Matin clair intervient alors que les deux alliés préparent un exercice commun de dissuasion élargie, dite « DSC TTX », pour le mois prochain. Une manœuvre de simulation d’attaques nucléaires de Pyongyang.A Séoul, le ministère de la Défense a fait savoir aujourd’hui que le tête-à-tête entre Lee et Austin se tiendra, mardi prochain, dans ses locaux.