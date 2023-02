Justice : un temple japonais reconnu comme propriétaire d'une statue bouddhique coréenne

Photo : KBS News

La justice sud-coréenne a délibéré hier sur la propriété d’une statue bouddhique coréenne. Et celle-ci revient à un temple japonais. Le verdict a été donné par la cour d'appel réfutant ainsi la décision de la première instance.En 2012, une statue bouddhique fabriquée vers 1330 dans le royaume Goryeo mais conservée dans un temple japonais, a été dérobée par des voleurs, qui voulaient l'introduire en Corée. Mais leur tentative est tombée à l'eau lors de l'inspection douanière.La statue était alors sur le point de retourner sur l'Archipel quand un document a été retrouvé à l'intérieur de l'objet volé. Selon le texte, elle a été fabriquée au temple Buseoksa situé à Seoju, l'ancien nom de la ville de Seosan, située dans la province de Chungcheong du Sud.Depuis, une bataille juridique entre le gouvernement sud-coréen et le temple Buseoksa a commencé au sujet de la propriété du patrimoine culturel. En 2017, le tribunal de première instance a statué en faveur du second.Mais aujourd'hui, le jugement initial a été infirmé. La cour d'appel de Daejeon a reconnu le droit de propriété au temple nippon. Pour elle, il est difficile d’assimiler le Buseoksa au temple coréen de l'époque. De plus, bien que probablement pillée par des pirates japonais, la statue a été conservée dans un temple de l’Archipel pendant 60 ans, soit plus longtemps que la prescription de l'acquisition légale, qui est de 20 ans.Le tribunal a toutefois ajouté que la restitution de la pièce d’art devrait se dérouler selon la loi internationale ou la convention en la matière.Le temple sud-coréen a annoncé faire appel à la Cour suprême.La statue est conservée depuis dix ans à l'Institut national de recherche du patrimoine culturel à Daejeon.