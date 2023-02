En 2085, trois seniors sur dix vivront dans la pauvreté

Photo : YONHAP News

En 2085, lorsque les citoyens nés en 2020 auront 65 ans, trois personnes âgées sur dix se trouveront dans une situation financière difficile.Selon un rapport de l’Institut national de recherche sur les retraites, le taux de pauvreté des séniors reculera à 26,34 % en 2075, mais rebondira pour atteindre 29,8 % dix ans plus tard. C’est un niveau deux fois plus élevé que celui de la moyenne estimée des pays membres de l’OCDE. Ce chiffre désigne le ratio des individus qui touchent moins de la moitié du revenu médian parmi les plus de 65 ans.Cette perspective morose s’explique notamment par la faible proportion des allocations et des retraites publiques dans le revenu. En 2020, cette dernière n’était que de 25,5 %, soit plus de deux fois moins que le Japon et l’Australie, dont la pauvreté du troisième âge est relativement marquée.Une autre raison réside dans la multiplication des individus vivant seuls et des foyers composés d’un couple âgé.Pour faire face à cette situation, l’institut a conseillé de prolonger l’âge de départ à la retraite sur le marché du travail, ainsi que l’âge de cotisation à la pension nationale. Il a également proposé améliorer l’ensemble des politiques des prestations sociales pour assurer un niveau de vie décent aux séniors.