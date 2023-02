Guerre en Ukraine : la Corée du Sud ne compte toujours pas envoyer d’armes létales

Photo : KBS News

Le ministère sud-coréen de la Défense a déclaré ce matin que la fourniture d’armes en Ukraine nécessitait un examen au niveau gouvernemental.Selon son porte-parole Jeon Ha-kyu, la Corée du Sud maintient toujours son principe de ne pas lui livrer d’armes létales. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg ont pourtant demandé en public le soutien de Séoul en la matière.A ce propos, Jeon a affirmé que son exécutif en était bien au courant et qu’il prévoyait d’apporter plus d’assistance humanitaire, notamment pour la restauration du pays.Par ailleurs, l’ambassadeur d’Ukraine en Corée du Sud, Dmytro Ponomarenko, a annoncé sur Twitter que l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) et le Commandement des forces combinées Corée-USA se sont entretenus avec l’armée ukrainienne sur une opération civilo-militaire sur le terrain.A en croire le commandement, cette réunion s’est tenue le 23 février dernier au camp Humphreys à Pyeongtaek, dans la province de Gyeonggi, par visioconférence. Il a tout de même affirmé que cette dernière n’avait rien à voir avec la possibilité que des soldats sud-coréens ou américains y participent pour de vrai, et que l’objectif était simplement de comprendre le contexte et la leçon de cette mission.