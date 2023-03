Séisme : Séoul promet des aides supplémentaires à la Turquie et la Syrie

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a promis d’accorder de nouvelles aides humanitaires à la Turquie et à la Syrie, toutes deux, affectées par de violents séismes en février.Son gouvernement s’est en effet engagé à débloquer 15 millions et un million de dollars aux populations turque et syrienne respectivement. Il a en fait part lors de la conférence internationale des donateurs, organisée lundi à Bruxelles par l’Union européenne et la Suède. Séoul a alors souligné la nécessité de déployer des efforts pour les aider de manière cohérente, systématique et continue.Les délégations de 60 Etats et organisations internationales ont participé à la réunion. Elles ont promis d’apporter un total de sept milliards d'euros d'aide aux deux pays touchés par le tremblement de terre. 6,05 milliards à la Turquie et 950 millions à la Syrie.Après le déclenchement de la catastrophe, le gouvernement du pays du Matin clair a envoyé trois équipes de secours en Turquie et levé aussi un fonds de dix millions de dollars en collaboration avec les entreprises privées pour aider les victimes.