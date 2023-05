Fukushima : les experts sud-coréens examinent le système ALPS et les réservoirs d’eau

Photo : YONHAP News

La délégation sud-coréenne, qui s’est rendue au Japon dimanche, débute aujourd’hui sa mission, proprement dite, relative au rejet en mer des eaux contaminées de la centrale nucléaire sinistrée de Fukushima.Sur place, ses 21 experts concentreront leur examen sur le système de filtration des substances radioactives, dit « ALPS » et les réservoirs « K-4 » dans lesquels sont actuellement stockées les eaux « traitées » au moyen de ce dispositif. Plus précisément, ils observeront minutieusement les principaux équipements liés au système en question et au processus de déversement des eaux dans l’océan. Leur travail sur le site s’étendra jusqu’à demain.Avant de partir pour Fukushima, situé dans le nord-est de l’archipel, l’équipe a participé à une réunion technique, hier à Tokyo, avec les représentants du ministère nippon des Affaires étrangères et de celui de l’Economie et de l’Industrie, ainsi que de la compagnie d’électricité de Tokyo (Tepco), qui exploite la centrale. Avec pour objectif principal de vérifier la liste des installations à examiner.Peu avant ces discussions qui ont duré quatre heures, Yoo Guk-hee, qui conduit la délégation, a promis à la presse un travail de fond et suffisant. Avant d’ajouter qu’il demanderait au Japon des données supplémentaires, si nécessaire.