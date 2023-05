Typhon Mawar : plus de 3 000 touristes sud-coréens bloqués sur l’île de Guam

Photo : YONHAP News

Après avoir provoqué des vents violents, jusqu’à 225 km/h sur l’île de Guam, le typhon Mawar se dirige désormais vers les Philippines et Taïwan, mais le cauchemar ne semble pas être terminé sur ce territoire américain situé dans l’Océan Pacifique. L’eau et l’électricité sont coupées. L’aéroport est fermé. Et les autorités locales prévoient de le rouvrir seulement le 30 mai.D’après le ministère des Affaires étrangères à Séoul, plus de 3 000 touristes sud-coréens y seraient bloqués. Aucun dégât humain n’a jusqu’ici été signalé, mais certains qui n’ont pas réussi à prolonger leur hébergement doivent dormir, par exemple, au lobby de l’hôtel où ils avaient séjourné. La santé des personnes âgées qui n’ont pas apporté avec eux assez de médicaments qu’ils doivent prendre tous les jours est inquiétante. Sans parler du manque de nourriture pour bébés. Les employés de la mission diplomatique à Guam continuent de se rendre dans les hôtels pour écouter les ressortissants et leur fournir des comprimés.Pourquoi autant de voyageurs sud-coréens sur cette petite île américaine ? Mai est le mois de la famille au pays du Matin clair. Les sud-Coréens partent donc souvent en voyage familial. Et le printemps, particulièrement la fin, est la saison, avec l’automne, où on se marie le plus et part en lune de miel. Enfin, même si son nom ne dit peut être rien pour les francophones, à 4h30 de vol depuis Incheon, Guam est l’une des destinations de vacances les plus prisées des sud-Coréens.