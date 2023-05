Satellite espion nord-coréen : Séoul, Washington et Tokyo promettent une coopération étroite

Photo : YONHAP News

Le compte à rebours a donc commencé pour le lancement du premier satellite espion nord-coréen. La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon se sont alors mis à discuter des moyens d’y faire face. Pour cela, leurs négociateurs nucléaires se sont entretenus hier au téléphone.Lors de cet échange, le sud-coréen Kim Gunn et ses homologues américain et japonais Sung Kim et Takehiro Funakoshi ont appelé d’une même voix Pyongyang à s’abstenir de procéder au tir, qui selon eux, menace la paix régionale. Dans le même temps, ils ont souligné que tout lancement nord-coréen utilisant les technologies des missiles balistiques constitue une violation flagrante de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu et aucune raison ne pourrait le justifier.Les trois diplomates sont aussi convenus de coopérer étroitement afin que la communauté internationale donne une réponse ferme et coordonnée à la possible nouvelle provocation nord-coréenne.La fusée devant envoyer le satellite nord-coréen dans l’espace est considérée comme celle capable de lancer un missile balistique à longue portée. De quoi amener l’organe sécuritaire des Nations unies à adopter une résolution de sanctions contre le Nord, comme lors de son tir d'un satellite dans le passé.Pourtant, le vote d’un nouveau texte de ce type s’annonce désormais impossible, faute de pouvoir obtenir le consentement de Pékin et Moscou.