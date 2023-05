Téléconsultation médicale : lancement à titre d’essai en juin

Photo : YONHAP News

Le projet pilote de la consultation médicale à distance débutera le 1er juin en Corée du Sud. Le ministère de la Santé et du Bien-être a annoncé aujourd’hui les détails de cette initiative visant à améliorer l’accès aux soins pour tous les citoyens.Ce service est offert par les cabinets ou les centres hospitaliers dotés de moins de 30 lits. Il est principalement destiné aux patients qui ont déjà consulté leur médecin en présentiel en moins d’un mois. Pour ceux qui souffrent d’une maladie chronique, cette période s’allonge jusqu’à un an. Un principe identique est appliqué pour les enfants de moins de 18 ans. Néanmoins, ils peuvent consulter un docteur le soir et les jours fériés même s’ils ne les ont pas rencontrés auparavant. Mais dans ce cas, ils ne peuvent pas se faire prescrire une ordonnance.Exceptionnellement, les habitants des régions insulaires ou isolées, les personnes âgées soutenues par le service public, les individus en situation de handicap ainsi que les patients d’une épidémie peuvent être examinés par les professionnels de santé sans contact dès leur première consultation. Pour les individus atteints de maladies rares ou ayant besoin d’un suivi médical, la téléconsultation peut être fournie même par les grands établissements hospitaliers.Les tarifs du service en distanciel seront 30 % plus chers que ceux des rendez-vous médicaux classiques, compte tenu des tâches supplémentaires.En ce qui concerne les médicaments, les patients doivent se rendre à la pharmacie pour les récupérer. La livraison à domicile est autorisée seulement aux personnes se trouvant dans un des cas exceptionnels cités précédemment, à savoir les individus reclus, dotés d’une mobilité réduite, ou alors infectés par un virus et sujets à un confinement. Un délai d’adaptation de trois mois sera accordé à ce projet.