Trafic aérien : le nombre de passagers retrouve 86 % du niveau d’avant le COVID-19

Photo : YONHAP News

Le secteur aérien semble tourner la page du COVID-19. Selon les données du ministère sud-coréen de l’Aménagement du territoire et des Transports, le mois dernier, les compagnies aériennes du pays ont transporté 9,3 millions de voyageurs, soit un bond de 24 % sur un an. Ce chiffre représente 85,8 % du niveau de mai 2019, avant l’apparition du coronavirus.Le nombre de passagers de vols internationaux a été multiplié par 6,5 pour atteindre 3,6 millions. En revanche, les vols domestiques ont vu leurs utilisateurs diminuer de 18 %, probablement à cause de la reprise du tourisme à l’étranger.Le secteur du trafic aérien s’attend à ce que cette embellie soit plus marquée ce mois-ci. En effet, pas mal de sud-Coréens ont tendance à partir en vacances d’été plus tôt pour éviter la haute saison. De plus, le 6 juin, aujourd’hui, est férié en raison de la journée commémorative des morts au champ d’honneur, offrant ainsi la possibilité de faire le pont et d’avoir quatre jours de repos.Selon l'Office du tourisme coréen (KTO), entre 2015 et 2019, le nombre de sud-Coréens qui sont partis à l’étranger en juin a augmenté de 12,7 % en glissement annuel en moyenne, un niveau plus élevé qu’en juillet et août.Le nombre de touristes domestiques devraient également progresser. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et le KTO ont déclaré juin comme « le mois du voyage 2023 » et propose des promotions sur les tarifs des hôtels et des billets d’avion.