Fukushima : Séoul renforce les contrôles de radioprotection sur les produits de la mer

Photo : YONHAP News

Alors que le déversement dans l'océan Pacifique des eaux contaminées provenant de la centrale nucléaire accidenté de Fukushima approche, le gouvernement sud-coréen a renforcé plusieurs mesures de sécurité.Tout d’abord, le ministère des Océans et de la Pêche mènera cette année 8 000 contrôles de radioprotection sur les produits halieutiques contre quelque 5 000 l’an dernier. Il dévoilera chaque semaine le résultat des dix articles les plus demandés par les citoyens. L’exécutif vérifiera également l’indication d'origine de tous les produits issus de la mer japonaise ce mois-ci. Dans les restaurants, le nombre d’ingrédients dont l’origine doit être rendue publique aux clients sera augmenté de 15 à 20.Pour rappel, Séoul interdit, depuis 2013, les importations des poissons et des fruits de mer en provenance de Fukushima et de huit régions aux alentours. Le ministère surveille également toutes les étapes de la distribution des produits pêchés ailleurs au Japon.Le contrôle sera aussi plus accru sur les eaux de ballast. En vertu du règlement actuel, les navires qui se sont rendus près du site accidenté doivent renouveler ces dernières dans la mer à plus de 500 km du territoire sud-coréen. Une fois les eaux usées de la centrale rejetées, les autorités sud-coréennes vérifieront s’ils ont effectué correctement cette procédure. Pour accélérer cet examen, des appareils mobiles de mesure de la radioactivité seront utilisés.