Sondage : quel est le symbole le plus représentatif de Séoul ?

Photo : YONHAP News

Quel est le symbole le plus emblématique de Séoul ? C’est le fleuve Han qui serpente au cœur de la capitale pour ses citoyens, et la place Gwanghwamun pour les étrangers qui y résident.C’est du moins ce qui ressort d’un sondage réalisé l’an dernier par la municipalité de Séoul et publié aujourd’hui. Celle-ci avait interrogé plus de 35 000 Séoulites sud-coréens de plus de 15 ans et 2 500 étrangers qui y ont séjourné au moins 91 jours.Pour être précis, les sud-Coréens de Séoul sont 48,3 % à avoir répondu au choix multiple que le fleuve représente le plus la capitale du pays du Matin clair. Viennent ensuite la place Gwanghwamun, les anciens palais royaux, et la Tour N qui offre une vue panoramique sur la ville.Dans une enquête de même nature, menée en 2010, les anciens palais avaient dominé la liste et le Han s’était classé à la quatrième position.Et la perception qu’ont les étrangers des plus iconiques sites de Séoul est différente. Pour plus de quatre sondés sur dix (45,9 %), la place Gwanghwamun est son fleuron. Parmi d’autres lieux phares figurent, dans l’ordre, les anciens palais, le Dongdaemun Design Plaza (DDP) et le Han.