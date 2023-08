Ulsan Hyundai FC : trois ans de plus pour Hong Myung-bo

Ulsan Hyundai FC a annoncé aujourd’hui avoir prolongé de trois ans le contrat de son entraîneur Hong Myung-bo. Le nouvel accord le maintiendra sur le banc jusqu’à la fin de la saison 2026.Hong, ancien footballeur et entraîneur de l’équipe nationale de Corée du Sud, a pris les rênes d’Ulsan en 2021. Dès l’année suivante, il a conduit son équipe au titre, son premier titre depuis 17 ans. Et il semble bien parti pour en remporter un deuxième consécutif. Après 24 matchs, ses hommes sont en tête du championnat avec 56 points, soit 12 de plus que le deuxième les Pohang Steelers.Pour sa première année avec Ulsan Hyundai FC, Hong a remporté le trophée d’entraîneur de l'année en K League 1 en 2022, et son capitaine, Lee Chung-yong, celui de MVP du championnat.