Coupe du monde Hyundai de tir à l'arc : les sud-Coréens qualifiés pour la finale

Photo : YONHAP News

Les équipes nationales de tir à l'arc classique masculine et féminine de la Corée du Sud se sont qualifiées pour la finale lors de la quatrième étape de la Coupe du monde Hyundai de tir à l'arc 2023 qui se tient à Paris.Hier, lors de la demi-finale, Kim Woo-jin, Lee Woo-seok et Kim Je-deok, ont battu l'Espagne 6-0. Entrés dans la compétition lors des huitièmes de finale, les sud-Coréens étaient précédemment venus à bout de l’Ukraine et de la Turquie. Les trois archers du pays du Matin clair affronteront dimanche en finale les Taïwanais, vainqueurs de l'Inde 6-0 au tour précédent.Côté dames, Kang Chae-young, Yim Si-hyun et, An San ont également remporté la demi-finale sur le score de 6-0 face aux Mexicaines. Les guerrières de Taegeuk retrouveront en finale les Taïwanaises qui ont éliminé l'Inde 6-0.Quant aux épreuves individuelles, huit archers sud-coréens incluant ceux participant aux épreuves par équipe se sont qualifiés pour le deuxième tour.