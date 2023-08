Coupe du monde Hyundai de tir à l’arc : la Corée du Sud récolte 4 médailles d’or

Photo : YONHAP News

Les archers sud-coréens ont quasiment raflé toutes les médailles d’or lors de la Coupe du monde Hyundai 2023 organisée à Paris.Dimanche, sur l'Esplanade des Invalides, l'équipe féminine, composée de Kang Chae-young, Yim Si-hyun et An San, s’est facilement imposée en finale face aux Taïwanaises sur le score de 6-2.Chez les hommes, Kim Woo-jin, Lee Woo-seok et Kim Je-deok ont eux aussi anéanti leurs adversaires taïwanais, 6-0, hissant le Taegeukgi, le drapeau sud-coréen, au sommet du podium.Le duo mixte n'a pas déçu non plus. Lors de la finale, Yim Si-hyun et Lee Woo-seok ont triomphé, toujours face à Taïwan, sur le score de 5-3.En compétition individuelle, Kim Woo-jin s'est distingué en remportant le métal le plus précieux, tandis que Choi Mi-sun a gagné la petite finale, et a ainsi décroché le bronze.A noter que Yim Si-hyun, Lee Woo-seok et Kim Woo-jin rentrent chacun avec deux médailles d’or autour du cou.Cette compétition revêt une importance particulière, car elle constitue un événement de préparation majeur pour les athlètes en vue des Jeux Olympiques de Paris, l’été prochain.