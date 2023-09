Football : Son Heung-min auteur d’un triplé ce week-end

Photo : YONHAP News

Le footballeur sud-coréen Son Heung-min a ouvert son compteur buts cette saison de la plus belle des manières. Le nouveau capitaine de Tottenham a inscrit un triplé samedi dernier lors de la victoire face à Burnley (5-2) à Turf Moor, match comptant pour la 4e journée de Premier League.Alors rapidement menés au score, les Spurs ont directement réagi. Le guerrier de Taegeuk a sonné la révolte en égalisant à la 16e minute. Les hommes de Postecoglou ont ensuite déroulé en marquant quatre buts d'affilé, dont deux de Son à trois minutes d’intervalle.Après ce troisième succès consécutif, Tottenham comptabilise dix points et est deuxième au classement derrière Manchester City (12 points).A noter que l’excellente performance de Son lui a permis d’intégrer la liste des 30 meilleurs buteurs de l’Histoire de la Premier League. Auteur de 106 réalisations, il dépasse ainsi le Portugais Cristiano Ronaldo (103) et l’Ivoirien Didier Drogba (104).