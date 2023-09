Football : Kim Min-jae dans la liste des 30 nommés au Ballon d’Or 2023

Photo : YONHAP News

Le défenseur sud-coréen Kim Min-jae fait partie de la liste des 30 nommés au Ballon d’Or 2023. Les noms des joueurs retenus pour remporter la distinction individuelle la plus prestigieuse dans le monde du football ont été dévoilés aujourd’hui par le magazine français France Football, qui décerne ce prix.La nomination du roc sud-coréen n’est pas tellement une surprise. Auteur d’une saison 2022-2023 magnifique avec son ancienne formation, le Napoli, Kim a grandement participé au titre de champion d’Italie, 33 ans après le dernier sacre du club. Elu alors meilleur défenseur de Serie A, la première division italienne, le guerrier de Taegeuk a ensuite rejoint l’Allemagne et le Bayern Munich.Kim est ainsi devenu le premier défenseur asiatique et le quatrième sud-Coréen à être retenu dans cette liste des 30, après Seol Ki-hyeon (2002), Park Ji-sung (2005) et Son Heung-min (2019 et 2022).Le vainqueur du Ballon d’Or 2023 sera annoncé le 30 octobre.