Jeux asiatiques de Hangzhou : la délégation sud-coréenne s’envole pour la Chine

Photo : YONHAP News

Les 19e Jeux asiatiques s’ouvrent ce samedi à Hangzhou en Chine. La Corée du Sud dépêche à ce plus grand rendez-vous sportif de la région, qui a dû être repoussé en raison du COVID-19, une délégation forte de 1 140 membres. Du jamais vu.Les jours de départ des athlètes, entraîneurs et accompagnateurs varient bien évidemment selon le calendrier des matchs et des épreuves. Certains sont déjà arrivés dans l’empire du Milieu, comme les joueurs de football, mais le chef de délégation Choi Yoon, ses cadres ainsi qu’une grande partie des guerriers de Taegeuk partiront aujourd’hui. Ils doivent participer demain à la cérémonie d’entrée au village des athlètes.La chasse aux médailles commencera dès dimanche, au lendemain donc de la grande cérémonie d’ouverture. La Corée du Sud s’est fixée comme objectif de gagner jusqu’à 50 médailles d’or pour finir 3e au classement général.