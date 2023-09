Jeux asiatiques de Hangzhou : la cérémonie d’ouverture débute

Photo : YONHAP News

C’est parti. Le coup d’envoi de la cérémonie d’ouverture des Jeux asiatiques de Hangzhou a été lancé ce soir, à 21h, au centre olympique de Hangzhou, en forme de fleur de lotus, sous le slogan « Heart to Heart, @Future ».Pour ce spectacle, la Chine a décidé de se passer des feux d’artifice et d’utiliser le numérique. A la place, des shows de lasers colorés et des animations 3D utilisant la technologie de la réalité augmentée. Et pour la première fois dans l'histoire des Jeux asiatiques, la torche a été allumée de façon numérique. En effet, la philosophie de cette 19e édition est axée sur l’écologie.La Corée du Sud entrera en 16e position lors du traditionnel défilé des délégations. En tête de son cortège, en tant que porte-drapeau, un duo composé de la nageuse Kim Seo-yeong et de l’escrimeur, spécialiste du sabre, Gu Bon-gil.Au total 12 500 athlètes de 45 pays vont s’affronter pour tenter de décrocher les 481 médailles d'or. Le pays du Matin clair y a dépêché une délégation forte de 1 140 membres. Un record. Les guerriers de Taegeuk ont pour objectif d’en récolter 50 et terminer au moins troisième au classement général.