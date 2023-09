Jeux asiatiques de Hangzhou : 20 médailles, dont 6 en or à 16h

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud figure toujours à la deuxième place du classement général des Jeux asiatiques de Hangzhou ce lundi à 16h. Les athlètes sud-coréens ont remporté un total de 20 médailles, six en or, sept en argent et sept en bronze.Hier, le taekwondoïste Kang Wan-jin a offert au pays du Matin clair sa première médaille d’or en poomsae individuel masculin. Cha Ye-eun a décroché elle aussi le métal le plus précieux en poomsae individuel femme.En pentathlon moderne, Jun Woong-tae est monté sur la plus haute marche du podium lors de l’épreuve individuelle. Lee Ji-hun a terminé derrière son compatriote et a ainsi gagné l’argent. De plus, Jun et Lee, accompagnés de Jung Jin-hwa ont terminé premiers dans la compétition par équipe.Quant à la natation, Hwang Sun-woo et Lee Ju-ho sont arrivés troisième respectivement en 100m nage libre masculin et 100m dos hommes.En escrime, la finale de l’épée individuelle femmes a vu s’opposer deux sud-Coréenne. Choi In-jung s’est imposée face à Song Se-ra.Et aujourd’hui, la Corée du Sud a été très performante en tir. Park Ha-jun a obtenu la médaille d’argent en pistolet à air comprimé 10m individuel et une autre d’argent par équipe avec Kim Sang-do et Nam Tae-yun. Jeon You-jin, Ha Kwang-chul et Gwak Yong-bin ont été les meilleurs en cible de course 10m masculin par équipe avec 1 668 points. Et en pistolet à 25 m tir rapide hommes, Song Jong-ho, Lee Gun-hyeok et Kim Seo-jun sont montés sur la deuxième marche du podium. Enfin, Jeon You-jin a glané une autre médaille, le bronze, en cible de course 10m masculin individuel.En aviron, Lee Soo-bin et Kim Ha-yeong ont terminé troisième dans l’épreuve féminine de deux sans barreur.