Jeux asiatiques de Hangzhou : cinq médailles d’or deux jours de suite

Photo : YONHAP News

A Hangzhou, en Chine, où se déroule la 19e édition des Jeux asiatiques, les guerriers de Taegeuk sont montés lundi sur la plus haute marche du podium, à cinq reprises, comme la veille. La Corée du Sud compte donc désormais dix médailles d’or, dix d’argent et 13 de bronze et démarre cette nouvelle journée à la deuxième place au classement général derrière la Chine (39 médailles d’or) et devant le Japon (cinq médailles d’or).Parmi les compétitions d’hier soir à retenir, le relais 4x200m nage libre, bien évidemment. Le quatuor sud-coréen – composé de Yang Jae-hoon, Lee Ho-joon, Kim Woo-min et Hwang Sun-woo – y a empoché le métal le plus précieux, avec un record continental de 7'01"73. C’est une première dans l’histoire de la natation du pays. La meilleure performance des nageurs sud-coréens, dans cette catégorie aux Jeux d’Asie, était jusqu’ici la seconde position.Un peu plus tôt, toujours en natation, Ji Yu-chan a reçu une médaille d’or pour sa remarquable performance en 50m nage libre. Avec un temps record de 21"72, il avait devancé son adversaire hongkongais Ho Ian Yentou.On ne peut s’empêcher de citer l’escrime non plus. Puisque le sud-Coréen Oh Sang-uk a savouré l’or au sabre individuel masculin en battant un autre sud-Coréen, Gu Bon-gil. Ce dernier a dû laisser à son cadet le trône qu’il avait occupé durant une décennie aux Jeux d’Asie et se contenter d’une médaille d’argent.Enfin, la Corée du Sud a une nouvelle fois prouvé qu’elle est le pays d’origine du taekwondo. Jang Jun a décroché le titre masculin en moins de 58kg. Il s’agit de sa première participation à ce plus grand rendez-vous sportif de la région.