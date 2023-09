Jeux asiatiques de Hangzhou : cinq médailles d’or trois jours de suite

Photo : YONHAP News

La chasse à l’or continue à Hangzhou, en Chine, où se déroule la 19e édition des Jeux asiatiques. Mardi, les guerriers de Taegeuk sont montés sur la plus haute marche du podium, à cinq reprises, comme les deux jours précédents.La Corée du Sud compte donc désormais 15 médailles d’or et démarre cette journée tout en se maintenant à la deuxième place au classement général. C’est toujours la Chine, le pays hôte du grand rendez-vous sportif régional, qui occupe le trône. Le troisième rang est occupé par le Japon.Parmi les compétitions d’hier soir à retenir, il y tout d’abord le taekwondo. Park Hye-jin a savouré l’or dans la catégorie des moins de 53kg dames. La sud-Coréenne a battu Lin Wei Chun, qui représente Taïwan, 2 à 1. Rappelons que c’est la deuxième médaille d’or que le pays du Matin clair a gagnée dans son art martial traditionnel à Hangzhou, puisque Jang Jun était déjà monté sur la plus haute marche du podium dans la catégorie des moins de 58kg messieurs.Quant à Kim Ha-yun, elle a offert à sa patrie la première médaille d’or en judo. Dans la catégorie des plus de 78kg femmes, la sud-Coréenne a battu sa rivale chinoise Xu Shiyan. En escrime, Yoon Ji-su est devenue championne au sabre individuel féminin en battant 15 à 10 son adversaire chinoise, Shao Yaqi. Enfin, Cho Won-woo est monté sur la plus haute marche du podium en planche à voile RS:X messieurs.Ce mercredi, d’autres récompenses sont attendues en escrime tout comme en natation. Et ce soir, à 20h30, beaucoup de sud-Coréens vont regarder le match de football Corée du Sud-Kirghizistan. Un excellent programme pour débuter les vacances de Chuseok qui vont durer jusqu’à mardi prochain.