Jeux asiatiques de Hangzhou : 53 médailles, dont 15 en or à 14h30

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a remporté ce mercredi deux nouvelles médailles de bronze à la 19e édition des Jeux asiatiques qui se déroule depuis samedi dernier à Hangzhou en Chine.C’est en sepak takraw par équipes hommes d’abord que les guerriers de Taegeuk ont complété le podium. Il s’agit d’un sport collectif similaire au volley-ball qui est largement pratiqué en Asie du Sud-est. L’équipe sud-coréenne avait déjà remporté la même récompense lors de la dernière édition de ce rendez-vous sportif régional tenue en Indonésie.Peu après, en tir, le trio composé de Lee Eun-seo, Bae Sang-hee et Lee Kye-rim, a encore obtenu le bronze en carabine 50m 3 positions par équipes femmes.En fin de journée, les amateurs de sport du pays du Matin clair espèreront que Hwang Sun-woo montera sur la plus haute marche du podium en 200m nage libre. Ils attendent également de nouvelles victoires en escrime. Depuis l’ouverture des Jeux d’Asie, il n’y a pas eu une seule journée sans médaille d’or pour les sud-Coréens. De dimanche jusqu’à hier, cinq par jour.Avec ces nouvelles distinctions, la Corée du Sud comptaient, ce mercredi à 14h30, 53 médailles : 15 d’or, 16 d’argent et 22 de bronze. Ils maintiennent ainsi leur deuxième position dans le classement général derrière la Chine qui a ramassé, à elle seule, 106 médailles dont 59 dorées. Elle est suivie du Japon avec 51 récompenses, dont 9 médailles d’or.