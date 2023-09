Jeux asiatiques de Hangzhou : 86 médailles, dont 24 en or, à 10h

Photo : YONHAP News

A Hangzhou, en Chine, où se déroule la 19e édition des Jeux asiatiques, même si c’est Chuseok, les guerriers de Taegeuk poursuivent les compétitions.Voici le décompte des médailles avant de commencer la journée. Depuis l’ouverture du rendez-vous sportif régional samedi dernier jusqu’à ce matin 10h, au total 86 récompenses : 24 en or, 23 d’argent et 39 de bronze. Cela permet à la Corée du Sud de se maintenir à la deuxième position au classement général, tout juste derrière la Chine qui a ramassé 167 médailles dont 90 dorées.Prévisions pour ce vendredi. Les amateurs sud-coréens d’escrime sont impatients de voir leurs équipes masculine et féminine triompher respectivement en épée et en sabre. En natation, Kim Woo-min a de fortes chances de monter sur la plus haute marche du podium en 400m nage libre. Si c’est le cas, il deviendra de nouveau médaillé à Hangzhou.En effet, le nageur du pays du Matin clair avait déjà savouré le métal le plus précieux hier en 800m nage libre. Autre bonne nouvelle en natation. Un peu plus tôt, son compatriote Baek In-chul avait obtenu une médaille d’or en 50m papillon messieurs. C’est une première pour un athlète sud-coréen aux Jeux d’Asie.Quant aux autres compétitions d’hier à retenir, il y a l’escrime. L’équipe masculine a gagné l’or en sabre. Un exploit remarquable puisqu’elle l’a remporté pour la troisième édition de suite aux Jeux asiatiques. N’oublions pas de citer non plus la première médaille d’or obtenue en e-sport. En battant son adversaire taïwanais, Kim Kwan-woo est devenu champion sur le jeu Street Fighter V.