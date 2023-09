Jeux asiatiques de Hangzhou : les guerriers de Taegeuk célèbrent le « charye » avant de poursuivre la chasse aux médailles

Photo : YONHAP News

A Hangzhou, en Chine, où se déroule la 19e édition des Jeux asiatiques, la délégation sud-coréenne s’est réunie aujourd’hui dans un grand hôtel de la ville pour célébrer le « charye » à l’occasion de Chuseok.Etaient présents à cette cérémonie d’offrandes aux ancêtres, les escrimeurs vedettes. Kim Jung-hwan, Gu Bon-gil, Oh Sang-uk et Kim Jun-ho, ont, rappelons-le, décroché l’or en sabre messieurs pour la troisième édition d’affilée à ce grand événement sportif régional. Quant à Hong Se-na et ses coéquipières, elles ont obtenu la médaille d’argent en fleuret dames. Le premier champion sud-coréen en e-sport aux Jeux d’Asie, sur le jeu Street Fighter V plus précisément, Kim Kwan-woo, a également attiré l’attention.Fête n’est pourtant pas synonyme de repos pour les guerriers de Taegeuk. Ce matin, la Corée du Sud a obtenu une nouvelle médaille d’argent, en sepak takraw. En 2018, en Indonésie, les sud-Coréennes étaient déjà montées sur la deuxième marche du podium dans ce sport similaire au volley-ball.Un peu plus tard, Yoon Ji-soo et ses consœurs ont dû se contenter du bronze en sabre dames. Les amateurs sud-coréens d’escrime attendent à présent le triomphe des messieurs en épée.Parmi d’autre victoires à espérer en cette fête des récoltes, en natation, Kim Woo-min a de fortes chances de monter sur la plus haute marche du podium en 400m nage libre. Si c’est le cas, il deviendra de nouveau médaillé à Hangzhou.En attendant, voici le décompte des médailles. Depuis l’ouverture du rendez-vous sportif régional samedi dernier jusqu’à cet après-midi 15h, au total 88 récompenses : 24 en or, 24 en argent et 40 en bronze. Cela permet à la Corée du Sud de s’accrocher au deuxième rang du classement général, tout juste derrière la Chine.