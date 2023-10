Jeux asiatiques de Hangzhou : trois médailles d’argent en canoë-kayak et en patinage de vitesse ce matin

Photo : YONHAP News

A Hangzhou, en Chine, où se déroule la 19e édition des Jeux asiatiques, les athlètes sud-coréens ne cessent de décrocher des médailles.Le talentueux duo Cho Kwang-hee-Jang Sang-won a remporté aujourd’hui la médaille d'argent en canoë-kayak sprint à deux 500m masculin. Ils ont parcouru la distance en 1’37’’69, et sont arrivés juste derrière les Chinois.A noter que le canoë-kayak se divise en deux catégories majeures : le sprint, qui se déroule sur un bassin d’eau calme, et le slalom dans des eaux agitées avec des obstacles naturels.Cho avait précédemment enchaîné des médailles d'or en kayak monoplace sur 200m lors des précédentes éditions en 2014 et 2018. Cependant, cette épreuve a été retirée du programme car elle ne sera plus disputée à partir des Jeux olympiques de Paris en 2024.En patinage de vitesse, le pays du Matin clair a également terminé deuxième, à la fois en relais 3 000m femmes et hommes. L’équipe féminine a été la première ce matin à monter sur la deuxième marche du podium avant que leurs homologues masculins les imitent.Cependant, la déception a été plus grande chez ces derniers. En effet, alors que Jung Cheol-won, les bras levés au ciel, pensait ramener l’or, le dernier relayeur taïwanais l’a coiffé sur le poteau, avec un centième d’avance. Jung a présenté ses excuses à ses coéquipiers et à ses fans pour cette situation regrettable.