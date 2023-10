Jeux asiatiques de Hangzhou : médaille d’or en double féminin de tennis de table

Photo : YONHAP News

Shin Yu-bin et Jeon Ji-hee ont remporté hier soir la médaille d'or en double féminin de tennis de table. Les deux joueuses sud-Coréennes ont battu Cha Su-yong et Pak Su-gyong en provenance de Corée du Nord. Elles ont obtenu cette victoire 4-1, pour la première fois pour la Corée du Sud depuis 2002 aux Jeux asiatiques de Busan.À Doha en 2006, à Guangzhou en 2010, à Incheon en 2014, ainsi qu'à Jakarta et Palembang en 2018, le tennis de table coréen avait terminé sans médaille d'or. Cela faisait 33 ans qu'un match Nord-Sud avait lieu lors d’une finale de tennis de table aux Jeux asiatiques, depuis l'épreuve par équipe masculine des Jeux de Pékin en 1990. Dans cette édition également, la Corée du Sud avait vaincu la Corée du Nord.Shin Yu-bin, joueuse sud-coréenne de 19 ans, qui a déjà remporté trois médailles de bronze dans l'épreuve par équipe, en double mixte et en simple, a enfin décroché le métal le plus précieux en double féminin. Jeon Ji-hee, sa coéquipière, originaire de Chine et ayant acquis la nationalité coréenne en 2011, a eu la joie de remporter sa première médaille d'or aux Jeux asiatiques.Par ailleurs, lors de l'épreuve de patinage à roulettes organisée hier au Qiantang Roller Sports Center, la Corée du Sud a gagné deux médailles d'argent : Choi In-ho, Choi Gwang-ho et Jeong Cheol-won qui ont participé au relais de vitesse masculin sur 3 000 m, ont enregistré un temps de 4 minutes 05,702 secondes. A seulement 0,01 seconde de Taiwan, ils ont cédé la première place du podium.Ainsi, le 3 octobre dans l'après-midi, la Corée du Sud est classée 2ème au classement général avec 31 médailles d'or, 42 d'argent et 63 de bronze.