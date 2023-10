Jeux asiatiques de Hangzhou : la Corée du Sud gagne une médaille d’or en go

Photo : YONHAP News

Aux Jeux asiatiques de Hangzhou, les guerriers de Taegeuk n’ont remporté, hier, qu’une seule médaille d’or. C’est en go que l’équipe masculine composée de Kim Myung-hyun, Park Jeong-hwan, Shin Jin-seo, Byeon Sang-il et Shin Min-jun, est montée sur la plus haute marche du podium en battant la Chine 4 à 1.Pratiqué sous le nom de « baduk » au pays du Matin clair, le go est apparu pour la première fois aux Jeux d’Asie en 2010 à Guangzhou en Chine. Les sud-Coréens y avaient décroché le métal le plus précieux. La Corée du Sud est donc devenue pour la deuxième fois consécutive championne de ce jeu de stratégie qui a 3 000 ans d’histoire dans cet événement sportif régional.Avec cette nouvelle reconnaissance en go ainsi que d’autres récompenses obtenues la veille, les guerriers de Taegeuk comptent désormais 139 médailles : 32 d’or, 42 d’argent et 65 de bronze. La Corée du Sud commence la journée de mercredi à la 3e place du classement général derrière la Chine et le Japon qui ont respectivement récolté 161 et 33 médailles d’or.