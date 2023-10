Jeux asiatiques de Hangzhou : la Corée du Sud tente de remonter au 2e rang

Photo : YONHAP News

Aux Jeux asiatiques de Hangzhou qui clôturent le 8 octobre prochain, la Corée du Sud tente de remonter à la 2e place du classement général. Ses athlètes donnent tout afin de gagner des médailles supplémentaires.Hier, les guerriers de Taegeuk n’ont malheureusement pu monter qu’une seule fois sur la plus haute marche du podium. C’est en go que l’équipe masculine composée de Kim Myung-hyun, Park Jeong-hwan, Shin Jin-seo, Byeon Sang-il et Shin Min-jun, a savouré l’or en battant la Chine 4 à 1. Pratiqué sous le nom de « baduk » au pays du Matin clair, ce jeu de stratégie qui a 3 000 ans d’histoire est apparu pour la première fois aux Jeux d’Asie en 2010 à Guangzhou en Chine. Les sud-Coréens y avaient décroché le métal le plus précieux. La Corée du Sud est donc redevenue championne de go à cet événement sportif régional.Et aujourd’hui l’équipe mixte composée de Joo Jae-hoon et So Chae-won a décroché l’argent en tir à l’arc à poulies ou compound. Il s’agit de la première récompense en tir à l’arc pour le pays du Matin clair lors de ces 19e Jeux d’Asie.Avec ces nouvelles reconnaissances ainsi que d’autres obtenues mardi et mercredi, à 15h30, la Corée du Sud compte au total 141 médailles : 32 d’or, 44 d’argent et 65 de bronze. Elle se trouve tout juste derrière le Japon qui occupe la deuxième position avec 33 médailles de couleur dorée. Va-t-elle réussir à se repositionner devant son voisin japonais ? A suivre, car l’événement n’est pas terminé et des récompenses sont attendues notamment en tir à l’arc.Ce soir, les amateurs de saut en hauteur encourageront Woo Sang-hyeok afin qu’il croque pour la première fois l’or lors de ce plus grand rendez-vous sportif de la région. Quant aux Diables rouges, ils crieront dae-han-min-guk en regardant le match de football Corée du Sud-Ouzbékistan qui décidera si les hommes de Hwang Sun-hong vont en finale ou pas.