Jeux asiatiques de Hangzhou : première médaille d’or en tir à l’arc

Photo : YONHAP News

Les Jeux asiatiques de Hangzhou se terminent dimanche et la course aux médailles s’intensifie afin d’être le plus haut possible au classement général.Hier, la Corée du Sud a remporté le métal le plus précieux en tir à l’arc recourbé par équipe mixte. La paire Lee Woo-seok-Lim Si-hyeon a écrasé les Japonais sur le score de 6 à 0. Il s’agit de la première médaille d’or dans ce sport pour le pays du Matin clair lors de la 19e édition du plus grand événement sportif de la région. Au total, dix titres sont en jeu ce qui devrait donner un coup de pouce aux guerriers de Taegeuk pour regagner la deuxième place au classement général.Dans la soirée, le sauteur en hauteur Woo Sang-hyeok est monté sur la deuxième marche du podium grâce à une barre à 2m33. Il a été devancé par le Qatari Mutaz Essa Barshim qui a passé 2m35.Et au même moment se jouait la demi-finale de football masculin opposant la Corée du Sud et l’Ouzbékistan. L’équipe dirigée par Hwang Sun-hong a bataillé dur pour venir à bout de leurs adversaires du soir. Vainqueurs 2 à 1, les coéquipiers de Lee Kang-in retrouveront samedi le Japon en finale pour tenter de décrocher une troisième médaille d’or consécutive dans ce tournoi.Ainsi, le 5 octobre à 10h du matin, la Corée du Sud figure toujours à la troisième position au classement général, derrière la Chine et le Japon, avec 33 médailles d’or, 45 d’argent et 70 de bronze.