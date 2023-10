Jeux asiatiques de Hangzhou : la Corée du Sud triomphe en football et en baseball

Photo : YONHAP News

A la veille de la clôture des Jeux asiatiques de Hangzhou en Chine, les sud-Coréens ont fait face à un dilemme : regarder le match de baseball ou celui de football qui a commencé un peu plus tard, comme il s’agit tous deux de leurs sports favoris.En football, d’abord. La Corée du Sud est sacrée championne d’Asie pour la troisième édition de suite. Elle a battu le Japon 2 à 1. Douchés d’entrée par un but à la 2e minute des Samouraïs bleus, les guerriers de Taegeuk ont su rapidement se remobiliser. Ils ont tout d’abord égalisé grâce à Jeong Woo-yeong (27e), le meilleur buteur du tournoi avec huit réalisations, puis ont doublé la mise dès le début de la seconde période par l’intermédiaire de Cho Young-wook (56e).Dans le match de baseball qui l’a opposée à Taïwan, qui s’est terminé un peu plus tôt, l’équipe dirigée par Ryu Joong-il a gagné 2 à 0. Tout comme lors des trois Jeux précédents, les sud-Coréens rentrent donc avec le métal le plus précieux.Pendant ces deux matchs, leur compatriote Ahn Se-young a tout donné pour monter sur la plus haute marche du podium en badminton femmes.Plus tôt dans la soirée, Park Hye-jeong, surnommée « Post-Jang Mi-ran », avait elle aussi croqué l’or dans la catégorie +87kg femmes. C’est la première fois depuis 2010 qu’un haltérophile sud-coréen est sacré aux Jeux asiatiques.Dès midi, les amateurs de tir à l’arc ne pouvaient qu’être aux anges puisqu’en triomphant dans l’épreuve individuelle dames, Lim Si-hyeon est devenue triple médaillée d’or à Hangzhou. C’est une première en 37 ans qu’un archer du pays du Matin clair monte sur la plus haute marche du podium à trois reprises lors d’une même édition des Jeux d’Asie.Avec ces nouveaux exploits, moins de 24 h avant la fin du plus plus grand rendez-vous sportif régional, la Corée du Sud compte au total 42 médailles d’or, 59 d’argent et 89 de bronze et occupe la troisième position du classement général derrière la Chine et le Japon. Elle accomplit ainsi son objectif initial.