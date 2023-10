Bilan des Jeux asiatiques de Hangzhou : la Corée du Sud termine 3e avec 42 médailles d’or

Photo : YONHAP News

Les 19e Jeux asiatiques de Hangzhou s’achèvent, ce soir, par une cérémonie de clôture. Quelques heures plus tôt, la délégation sud-coréenne s’est réunie dans un grand hôtel de la ville chinoise afin de faire le bilan des 16 jours de compétition. Etaient présents à cette cérémonie d’adieu 65 athlètes, comme nombreux d'entre eux ont déjà quitté la Chine pour rentrer ou pour s’envoler vers d’autres tournois mondiaux.Les guerriers de Taegeuk, rappelons-le, avaient pour ambition de finir à la troisième place du classement général, comme cela a été le cas lors de l’édition précédente à Djakarta-Palembang, en décrochant entre 45 et 50 médailles d’or. Résultat : ils ont réussi à figurer parmi le top 3 en récoltant 42 breloques en or, 59 d’argent et enfin 89 de bronze.C’est la Chine qui occupe le trône. Ses sportifs sont montés à 201 reprises sur la plus haute marche du podium. Et c’est le Japon qui est tout juste derrière le pays hôte. Quant à la Corée du Nord, elle s’accroche à la 10e position.Le président du Comité sportif coréen, Lee Kee-heung, a déclaré que ce n’est pas uniquement lorsqu’on réalise son objectif qu’on devient heureux. Il faut savoir tout donner et admettre les résultats, selon lui. Il a encouragé les athlètes à recommencer à s’entraîner pour les prochains grands événements sportifs dont les Jeux olympiques de Paris 2024.Pour les amateurs de sport du pays du Matin clair, le moment le plus marquant des derniers Jeux d’Asie, qui ont dû être reportés d’un an en raison du COVID-19, était sans doute la victoire lors de la finale de football qui a opposé samedi soir les hommes de Hwang Sun-hong aux Japonais. La Corée du Sud a pu devenir championne d’Asie pour la troisième édition de suite. Ou celle en baseball qui l’a opposée à Taïwan. Tout comme lors des trois Jeux précédents, les sud-Coréens rentrent avec le métal le plus précieux.D’autres citeront aussi le fait que l’archère Lim Si-hyeon est devenue, hier, triple médaillée d’or. Mais la jeune femme n’est pas la seule à avoir croqué le métal le plus précieux à trois reprises à Hangzhou. Son compatriote Kim Woo-min, qui lui est nageur, l’a aussi fait. Les deux jeunes ont ainsi été désignés comme MVP de l’équipe nationale.