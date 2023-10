Jeux asiatiques : adieu Hangzhou, rendez-vous à Nagoya

Photo : KBS News

Les 19e Jeux asiatiques se sont achevés, hier soir, par une cérémonie de clôture. Elle a débuté à 20 heures, heure locale, au Centre sportif olympique de Hangzhou. C’est dans ce stade multisports, en forme de lotus, que l’ouverture du plus grand événement sportif régional a été proclamée le 23 septembre dernier.Le porte-drapeau de la Corée du Sud n’était autre que Kim Hong-yul, plus connu comme « Hong10 », qui a obtenu une médaille d’argent en breaking dans la ville chinoise.L’objectif des guerriers de Taegeuk, rappelons-le, était de finir à la troisième place du classement général, comme lors de l’édition précédente à Djakarta-Palembang, en décrochant entre 45 et 50 médailles d’or. Résultat : ils ont en effet réussi à figurer parmi le top 3, mais en récoltant un peu moins de breloques en or. 42, seulement. Le nombre de médailles d’argent s’élève à 59. Quant à celui de bronze, 89.C’est le pays hôte du rendez-vous, la Chine, qui occupe le trône. Ses sportifs sont montés à 201 reprises sur la plus haute marche du podium. Et c’est le Japon qui est tout juste derrière, avec 52 breloques dorées. Quant à la Corée du Nord, elle s’accroche à la 10e position.Aux Jeux d’Asie, les sud-Coréens ont témoigné qu’ils sont imbattables en taekwondo, en tir à l’arc ou encore en escrime. Les jeunes nageurs ont également fait preuve de leur potentiel. L’archère Lim Si-hyeon est notamment devenue, samedi, triple médaillée d’or. Un exploit également réalisé par Kim Woo-min en natation. Ces derniers ont ainsi été désignés comme MVP de l’équipe nationale.En revanche, la Corée du Sud n’a pas brillé comme les amateurs de sport l’ont souhaité en judo, en lutte ou encore en volleyball.Une fois rentrés, les athlètes se reposeront un peu, puis recommenceront à s’entraîner pour la prochaine édition des Jeux asiatiques qui se déroulera dans la ville japonaise de Nagoya en 2026.