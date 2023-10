Jeux asiatiques : la Corée du Nord de retour sur la scène sportive, mais aucun échange intercoréen

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a fait son retour dans une compétition sportive internationale après cinq ans d’absence. Aux Jeux asiatiques de Hangzhou en Chine qui se sont clôturés hier soir, ses athlètes se sont toutefois montrés froids avec leurs homologues sud-coréens. Aucun dialogue de haut niveau sportif n’a en effet eu lieu entre les deux Corées. Les deux voisins se sont ainsi éloignés davantage comparé à la dernière édition tenue cinq ans plus tôt en Indonésie.Dans la ville chinoise, Pyongyang a remporté pas moins de 39 médailles, dont 11 en or. Et lors des traditionnelles interviews d’après-épreuves, les médaillés et la délégation de la Corée du Nord n’ont jamais réagi aux journalistes sud-coréens. De plus, certaines basketballeuses nord-coréennes ont pu retrouver des joueuses sud-coréennes avec lesquelles elles ont gagné la médaille d’argent aux Jeux de Djakarta-Palembang, sous le drapeau de la Corée unifiée. Cependant, elles ne les ont même pas saluées.Les représentants du Nord ont également refusé de prendre des photos avec les athlètes du Sud lors des cérémonies de remise de prix.