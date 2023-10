Football : la Corée du Sud étrille le Vietnam en amical

Photo : YONHAP News

L’équipe masculine de football de la Corée du Sud n’a laissé aucune chance au Vietnam. Elle a largement dominé ses adversaires, 6 à 0, hier soir en match amical au stade de la Coupe du monde de Suwon.Les hommes de Jürgen Klinsmann n’ont pas traîné et ont ouvert la marque dès la 5e minute par l’intermédiaire de Kim Min-jae. Les buts se sont ensuite succédé, avec notamment des réalisations de Son Heung-min et de Lee Kang-in.Après la rencontre, le sélectionneur national a eu des mots plus qu’élogieux envers ses joueurs. Klinsmann les a félicités pour « leur performance très, très professionnelle », précisant « qu’ils ont été concentrés et ont joué exactement comme ils s’étaient entraînés ».Avec ce nouveau succès contre les joueurs du pays du Dragon, les guerriers de Taegeuk clôturent la trêve internationale avec deux victoires en autant de rencontres, et surtout avec dix buts inscrits pour aucun encaissé.Prochain rendez-vous pour la Corée du Sud, le 16 novembre face à Singapour pour le premier match des qualifications à la Coupe du monde 2026. Placée dans le groupe C, elle affrontera également la Chine et la Thaïlande.