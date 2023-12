Funérailles de Lee Sun-kyun : dernier adieu à l’acteur de « Parasite »

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, c’est le troisième et dernier jour des funérailles de l’acteur Lee Sun-kyun, brusquement décédé mercredi. Après l’installation d’une chapelle ardente dans un hôpital universitaire à Séoul, ses collègues du milieu sont venus lui dire adieu et présenter leurs condoléances à son épouse, Jeon Hye-jin, qui est également actrice.Parmi eux, le réalisateur de « Parasite », Bong Joon-ho, ou l’actrice Jung Yoo-mi qui a tourné quatre films dont le récent « Sleep » avec le défunt. Le ministre de la Culture s’y est également rendu hier. A la sortie, Yoo In-chon a déclaré qu’il n’était pas proche de Lee, mais il avait souhaité lui rendre un dernier hommage en tant qu’ancien acteur. Avant d’ajouter que cette tragédie lui fendait le cœur.Par ailleurs, la sortie du nouveau film de Jeon, qui devait être mis à l’affiche en février, a été repoussée. De plus, on ne sait pas encore quand les dernières œuvres du défunt pourront sortir dans les salles obscures.