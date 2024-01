La SEOUL Con 2023 réunit 3 000 influenceurs venus de 50 pays

Photo : YONHAP News

La SEOUL Con 2023 s’est tenue du 30 décembre 2023 au 1er janvier 2024 au Dongdaemun Design Plaza (DDP) à Séoul. Elle a réuni 3 000 influenceurs venus de 50 pays différents. Depuis la fin de l’année dernière donc, ces jeunes hommes et femmes qui ensemble possèdent au total 3 milliards d’abonnés sur les réseaux sociaux sont en Corée du Sud et font découvrir nuit et jour ses charmes et sa culture.L’actrice indienne Anushka Sen en fait partie. Depuis qu’elle est ici, la jeune femme de 21 ans raconte en quasi temps réel sa découverte de la capitale sud-coréenne à ses 40 millions de followers. A commencer par son joli paysage enneigé. Dans la nuit du 31 décembre au jour du Nouvel An, elle a même participé à la cérémonie du compte à rebours et de la sonnerie de la cloche Bosingak. Au micro de la KBS, la star s’est dite honorée et contente d’être invitée à cette manifestation de réveillon symbolique organisée dans « sa seconde maison » qu’est la Corée du Sud.Tout comme Anushka Sen, Jinandhattie, un couple qui possède plus de 6,5 millions de fans sur YouTube, a lui aussi profité de son invitation à la SEOUL Con 2023 pour partager son Séoul au jour le jour. Enthousiaste, Hattie Heo, l’épouse, a déclaré qu’ils allaient montrer en vidéo tout ce qu’ils ont vécu ici, son mari Jin-woo et elle. Avant d’ajouter que l’événement auquel elle tient le plus est le concert de Jay Park dont elle est fan.Avec l’organisation de la SEOUL Con 2023, la municipalité souhaite faire la promotion de la Corée du Sud à travers l'image. Son maire, Oh Se-hoon, a expliqué que, grâce à ces influenceurs, la convention a été retransmise en temps réel à travers le monde entier. La capitale sud-coréenne prévoit de continuer à inviter ces stars de la toile pour faire connaître davantage le pays du Matin clair et les k-contenus dans le monde.