Rui Bao et Hui Bao : première sortie officielle des jumelles pandas

Photo : YONHAP News

Rui Bao et Hui Bao, les jumelles pandas nés au parc d’attraction Everland, ont dévoilé leur croissance spectaculaire hier, marquant leurs 180 jours depuis leur naissance.Devant l'entrée du parc, les jumelles semblent hésitantes. Leurs pas timides révèlent une certaine appréhension. Cependant, la gêne disparaît temporairement lorsqu’elles sont aux côtés de leur mère, Ai Bao.Se tenant debout, s'accrochant à un poteau, grimpant sur des branches et marchant sur un pont en bois, les deux sœurs cherchent des endroits où poser leurs petites pattes.Les jumelles manifestent une curiosité débordante et un esprit d'aventure tout comme Fu Bao. Leur poids, qui était de 180 g et 140 g à la naissance, a dépassé les 11 kg en six mois.Gang Cheol-won, un gardien du zoo d’Everland a déclaré que leur personnalité semble elle aussi changer. Hui Bao est plus rapide, tandis que Rui Bao grandit plus, en tant qu'aîné. La maman, Ai Bao, qui a donné naissance à trois bébés, a l’air plus détendue que jamais. Gang explique quant à lui que, puisqu’il s’agissait de la première fois avec Fu Bao, il était un peu tendu et prudent lorsqu’il s’en occupait. Mais avec ces deux jumelles, il est plus à l'aise.Le nombre de spectateurs et les heures d'ouverture seront progressivement augmentés en fonction de la santé et de l'adaptation des pandas.