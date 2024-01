Hansik : les plats favoris des étrangers sont le chicken, les ramyeon et le kimchi

Quel sont les plats coréens préférés des étrangers ? Pour le savoir, le ministère sud-coréen de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et l’Institut de la promotion de la Hansik ont mené une enquête auprès des citoyens de dix-huit grandes villes du monde, dont New York et Pékin.Vient en tête du classement, le chicken, le fameux poulet frit coréen, avec 16,5 % des voix. Il est suivi des ramyeon, ces nouilles instantanées vendues dans un sachet ou dans un bol jetable (11,1 %) et du kimchi, du chou salé, pimenté et fermenté (9,8 %).Toujours d’après cette étude, six sondés sur 10 ont dit « bien connaître » la cuisine du pays du Matin clair. A titre de comparaison, en 2019, environ 55 % avait donné la même réponse.Appelé également K-food dans les pays anglophones, hansik est un mot composé de « han »qui veut dire « coréen » et de « sik » qui signifie « nourriture ».