Photo : YONHAP News

A mi-parcours des Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver de Gangwon 2024, le sud-Coréen Lee Yun-seung a remporté samedi la médaille d’or en ski acrobatique de bosses, devançant l'américain Huff Porter (18 à 17).Le jeune athlète est ainsi devenu le quatrième médaillé d'or sud-coréen et rejoint ses camarades masculins Ju Jae-hee au patinage de vitesse sur la piste courte, So Jae-whan au monobob et Lee Chae-un à la descente acrobatique en snowboard.Déjà médaillé d'argent dans la discipline de bosses mixte, le jeune skieur est donc devenu le premier multi-médaillé sud-Coréen de la compétition.Le pays du Matin clair a récolté jusqu'ici quatre médailles d'or, cinq d'argent et quatre de bronze.