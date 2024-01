Photo : YONHAP News

« Impossibles adieux » de la romancière sud-coréenne Han Kang figure parmi les trois finalistes de la catégorie « roman » du Prix Emile Guimet de littérature asiatique. C’est ce qu’a annoncé, hier, l'Institut coréen de traduction littéraire (LTI).Lancé par le musée parisien du même nom en 2017, ce dernier récompense l’œuvre originale d’un auteur asiatique récemment publiée en France. Les deux concurrents d’« Impossibles adieux » sont « La cité de la victoire » de Salman Rushdie et « Des chevaux et du vent » d’Akiko Kawasaki.Dans la catégorie « roman graphique » qui a été nouvellement créée, on retrouve « Les Daronnes » du sud-Coréen Ma Yeong-shin.Les lauréats seront annoncés fin février.