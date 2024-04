Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a accueilli 1 492 000 touristes étrangers en mars, soit 97,1 % du chiffre enregistré le même mois de 2019. Selon les données publiées, ce matin, par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, il s’agit d’un nombre mensuel record après la crise sanitaire.Entre janvier et mars, le nombre de visiteurs étrangers en Corée du Sud s’est élevé à environ 3,4 millions : 1,01 million de Chine et 666 000 du Japon.Le ministère a analysé, de son côté, qu’au-delà des vacances de printemps au Japon, aux Etats-Unis et en Europe, plusieurs événements internationaux comme une cérémonie d’ouverture de la Ligue majeure de baseball (MLB) ont contribué à la hausse des visiteurs étrangers, notamment ceux venant de l’archipel et des USA.