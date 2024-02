Billboard Power 100 : le fondateur de Hybe classé dix-huitième

Photo : YONHAP News

Bang Si-hyuk, fondateur et président de la maison de production Hybe, figure dans le classement « Billboard Power 100 » qui vient d’être publié. Il y apparait aux côtés de Scooter Braun, le PDG de HYBE USA, à la dix-huitième place.Les deux associés se sont exprimés sur le réseau social Instagram, annonçant qu’ils étaient honorés de faire partie de ce classement. Ils ont ajouté que cette nouvelle témoignait des performances de la société et de sa capacité franchir les obstacles qui se dressent devant elle. Le média spécialisé américain a, de son côté, déclaré que « 2023 sera l'année au cours de laquelle la k-pop s'établira fermement sur la scène commerciale mondiale ».C’est la quatrième fois que celui connu dans le milieu sous le surnom de Hitman Bang, a sa place dans ce classement. En effet, il l’avait déjà percé en 2020, 2022, 2023. Son entreprise, Hybe, est l’une des société de divertissement sud-coréenne faisant partie du Big Four des agences de k-pop, aux côtés de SM, JYP et YG Entertainment. Fondée originellement en 2005 sous le nom Big Hit, elle est à l’origine du lancement des groupes de renommée mondiale BTS et TXT.