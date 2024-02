« The Unsuk Chin Edition » a été couronné d'un Diapason d'or

Photo : YONHAP News

« The Unsuk Chin Edition », de l'orchestre philharmonique de Berlin, a été couronné d'un Diapason d'or. C’est ce que nous avons pu apprendre, hier, par la fondation du Tongyeong International Music Festival (TIMF). Depuis 2022, la direction artistique de ce dernier est confiée à la compositrice sud-coréenne Chin Un-suk ou Unsuk Chin.Chaque mois, le magazine français « Diapason » sélectionne des enregistrements exceptionnels et décerne à l’un d’entre eux le Diapason d'or. « The Unsuk Chin Edition » est un double disque sorti en janvier. Il recueille des œuvres de Chin interprétées par l'orchestre berlinois entre 2005 et 2022.A la fin du mois dernier, la musicienne de 62 ans avait déjà reçu le prix Ernst-von-Siemens, que certains considèrent comme le Nobel de la musique classique. Elle est la première Asiatique à se voir décerner cette prestigieuse distinction.