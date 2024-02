Corée du Nord : le culte de la personnalité de Kim Jong-un prend de l’ampleur

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, le projet d’idolâtrie lié à Kim Jong-un à l’image de son grand-père Kim Il-sung, semble s’intensifier.Au cours de la réunion plénière du Parti des travailleurs, tenue fin 2023, Kim III a employé les expressions pouvant évoquer la politique du fondateur du régime vis-à-vis de Séoul. Il s’agit entre autres de l’occupation complète ou de la reconquête du territoire sud-coréen.D’après un responsable du ministère sud-coréen de la Réunification, cela aurait pour but de rappeler aux habitants que Kim Jong-un est, lui aussi, le commandant suprême comme son grand-père, qui veut réunifier la péninsule par la force.Et le 5 janvier, les participants d’un débat ont salué l’idéologie révolutionnaire de l’actuel dirigeant, en précisant que celui-ci dispose d’une réelle image de leader unique du parti et de la révolution. Pourtant, son nom n’est pas mentionné dans les règles du Parti des travailleurs. On y voit seulement ceux de ses deux prédécesseurs. Le ministère n’écarte donc pas la possibilité que la disposition concernée soit revue dorénavant.Toujours selon le ministère, le royaume ermite cherche aussi à asseoir l’image de son numéro un comme celle d’un père affectueux de « la grande famille socialiste ». Les apparitions publiques répétées de sa fille Ju-ae à ses côtés pourront en témoigner.