Palais Changdeok : la visite de l’Injeongjeon disponible en mars

Photo : YONHAP News

Le pavillon Injeongjeon de l’ancien palais royal Changdeok sera ouvert au public le mois prochain. L'Administration de l'héritage culturel a en effet annoncé que les visiteurs pourront découvrir son intérieur du mercredi au dimanche, après avoir réservé à l'avance ou s’être inscrit sur place. Seulement 20 personnes peuvent y entrer à la fois pour le préserver.Mercredi et jeudi, le pavillon sera inclus dans la visite guidée régulière du palais, et vendredi, samedi et dimanche, dans le programme de visite des bureaux administratifs.Désigné comme trésor national, l’Injeongjeon était le lieu d’accueil des événements officiels importants tels que le couronnement du monarque, la cérémonie de célébration et les rencontres avec des envoyés étrangers.Après que le roi Sunjong a déplacé sa résidence au palais Changdeok en 1907, des travaux de rénovation avaient été entrepris sur l’Injeongjeon. L’objectif était d’y intégrer des éléments modernes, et de remplacer, notamment, le sol en briques de terre par du parquet.