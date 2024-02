Demain, c’est Daeboreum !

Demain, les Coréens célébreront le Jeongwol Daeboreum, la première pleine lune de l'année, selon le calendrier lunaire. La nouvelle année du Dragon, rappelons-le, a débuté le 10 février. Selon l’Institut coréen de science astronomique et spatiale (KASI), on pourra voir la lune la plus ronde à 21h30 à Séoul.En détail. L’unique satellite naturel de la Terre se lèvera à 18h03 et il sera au plus haut à 00h56. La lune de demain sera la plus petite de l’année. La plus grande apparaîtra, quant à elle, le 17 octobre.Les heures de lever et de coucher de la lune sont calculées à partir du moment où sa partie supérieure apparaît ou disparaît à l'horizon, à 0 m au-dessus du niveau de la mer. Cela peut varier en fonction de l'altitude, du relief, de la densité de l'air et de la température, entre autres.