Yuri Kim : Washington souhaite voir Séoul livrer plus de matériel militaire à Kyiv

Photo : YONHAP News

Washington souhaite que Séoul fournisse plus de matériel militaire à Kyiv pour l’aider à lutter contre les offensives russes. C’est sa sous-secrétaire d’Etat adjointe pour l’Europe et l’Eurasie, Yuri Kim, qui en a fait part lors d’un colloque virtuel, organisé hier par l’Institut pour les études sud-coréano-américaines (ICAS).La diplomate a d’abord évoqué le fait que la Corée du Sud a, elle aussi, rejoint le Groupe de contact pour la défense de l'Ukraine (UDCG), réunissant plus de 50 pays soutenant cette dernière.Interrogée ensuite sur la question de savoir si les Etats-Unis ont sollicité le pays du Matin clair de livrer des armes précises à l’Etat envahi, elle a répondu que « nous soulignons à toutes les nations de coalition l’importance de la défense aérienne et avons continué de formuler une telle demande, de manière large ».Selon Yuri Kim, actuellement, l’Ukraine a le plus besoin d’obus de calibre 155 mm, puisque chacun de ses soldats ne dispose que de 15 à 20 munitions par jour.