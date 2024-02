Photo : YONHAP News

Deux films d'animation sud-coréens sont en compétition pour la 43e édition du Festival international du film d'animation de Bruxelles de 2024. C’est ce qu’a fait savoir, hier, le Centre culturel coréen de Belgique.Dans la catégorie courts métrages professionnels sont donc en lice « Les Vagues » de Joung Yu-mi et « Architecte A » de Lee Jong-hoon. C’est un honneur puisque le film qui remportera le prix se verra automatiquement figurer dans la liste des courts métrages d’animation qui seront éligibles pour les Oscars 2024.Ayant débuté vendredi et se déroulant pendant dix jours, le festival Anima est l'un des plus grands rendez-vous des films d'animation européens de l'année. Il attire environ 40 000 spectateurs et, à chaque édition, plus de 300 films y sont projetés.